10 тысяч русских солдат и миллионы – в помощь Барселоне: Россию прицепили к каталонским сепаратистам

Испанский судья Хоакин Агирре, занимавшийся делом о незаконном референдуме за отделение Каталонии от Испании 2017 года, заявил, что созданная еще во времена президента СССР Михаила Горбачева группа россиян якобы предлагала борцам за независимость Каталонии материальную и военную помощь. Об этом пишет испанское издание El Periodico. По версии судьи, с этой группой из России в дальнейшем тайно связывались соратники главы Женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона, отстраненного от должности за проведение плебисцита о независимости автономии осенью 2017 года, признанного Мадридом незаконным, отмечает газета.

Такие выводы Агирре сделал, изучив записи телефонных разговоров каталонского политика Виктора Террадельяса, соратника Пучдемона. Представители Москвы якобы заявляли политику о готовности выслать в Каталонию 10 тысяч солдат и предлагали ему деньги на погашение долгов Каталонии перед Мадридом.

Также сообщается, что судья выдавал ордеры на обыски у каталонских активистов на основании того, что Россия якобы проводит политику дезинформации и дестабилизации. При этом Агирре упоминал начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова, главреда канала RT Маргариту Симоньян и политолога Сергея Маркова, передает РИА «Новости».

Посольство России в Испании шуткой отреагировало на данную информацию. «Нужно добавить два нуля к числу солдат и упомянуть самое главное в заговоре: войска должны были быть переброшены самолетами Mosca и Chato, собранными в Каталонии во время Гражданской войны и спрятанными в каталонской сьерре до тайных указаний в прессе», – написали дипломаты в твиттере.

Между тем информация о якобы «советско-российском вмешательстве» в дело независимости Каталонии не осталась незамеченной в самой автономии. В Барселоне вышедшие на акцию за независимость региона от Испании спели «Калинку-малинку» напротив казарм с солдатами Гражданской гвардии МВД Испании.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 29.10.20

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