Путин обозначил цели переговоров с Алиевым и Пашиняном в Кремле

В Кремле стартовали трехсторонние переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Переговоры по проблеме Нагорного Карабаха проходят по инициативе главы российского государства. Алиев и Пашинян прилетели в Москву сегодня утром.

Стороны планируют рассмотреть ход реализации заявления лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и обсудить дальнейшие шаги по решению проблем региона, передает пресс-служба Кремля. Кроме того, лидеры трех стран рассмотрят вопросы оказания помощи жителям районов, пострадавших в результате боевых действий, а также уделят внимание разблокированию и развитию торгово-экономических и транспортных связей.

Судя по кадрам трансляции начала встречи, Путин встретил Пашиняна и Алиева в Кремле. Российский президент поздоровался за руку и обнялся с азербайджанским коллегой, затем поздоровался за руку и обнялся с лидером Армении, после все трое участников переговоров уселись за овальный стол. Пашинян и Алиев друг другу руки не пожимали, ограничившись приветствием «Здравствуйте! – Здрасьте!».

Президент России Владимир Путин выразил признательность Алиеву и Пашиняну за приезд в Москву для обсуждения темы Карабаха, отметив, что Россия дорожит партнерскими и добрососедскими отношениями с Баку и Ереваном. По словам главы российского государства, сейчас созданы все предпосылки «для долгосрочного и полноформатного урегулирования застарелого конфликта на справедливой основе, в интересах как армянского, так и азербайджанского народов».

Он оценил нынешнюю обстановку в Нагорном Карабахе как спокойную. По словам российского президента, в Карабах уже вернулись свыше 48 тысяч человек. Как отметил Путин, трехсторонние договоренности, достигнутые Баку, Ереваном и Москвой, последовательно выполняются.

«Сегодня важно, прежде всего, наметить последующие шаги по ключевым направлениям урегулирования. Вопросы, связанные с деятельностью российского миротворческого контингента, уточнением демаркационных линий, решением гуманитарных проблем, охраной объектов культурного наследия», – обозначил президент РФ цели трехсторонней встречи в Кремле. Кроме того, продолжил Путин, «особого внимания заслуживает разблокирование экономических, торговых и транспортных связей в регионе, открытие границ». Этими вопросами займется специальная трехсторонняя рабочая группа под председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении, уточнил он.

Российский президент в завершение вступительного слова выразил надежду на то, что «сегодняшние переговоры пройдут в деловой обстановке и послужат обеспечению прочного мира, безопасности и поступательного социально-экономического развития в регионе, в чем все мы, безусловно, заинтересованы».

Напомним, боевые действия в Нагорном Карабахе, которые стали продолжением многолетнего конфликта, возобновились в конце сентября прошлого года. Стороны предприняли несколько попыток достичь перемирия, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, заключенное в ночь на 10 ноября. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян при посредничестве Москвы подписали заявление о полном прекращении огня и военных действий в Нагорном Карабахе.

Согласно мирному договору, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего непризнанную республику с Арменией, размещены российские миротворцы. Армения также передала Азербайджану нескольких районов. Стороны обменялись пленными и телами погибших.

Москва, Наталья Петрова

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