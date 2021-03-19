Путин переназначил Эллу Памфилову в новый состав ЦИК

Владимир Путин своим указом назначил пять членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по президентской квоте. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Центризбиркома.

В новый состав ЦИК, полномочия которого будут действовать до 2026 года, вошли действующая глава комиссии Элла Памфилова, руководитель аппарата Общественной палаты РФ Павел Андреев, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов, сотрудник администрации президента РФ Наталья Бударина и декан факультета политологии МГУ Андрей Шутов.

Срок полномочий членов ЦИК истекает в марте 2021 года. В новый состав по пять кандидатур назначают президент РФ, Совет Федерации и Госдума.

Напомним, Госдума и Совет Федерации утвердили новых членов Центризбиркома 17 февраля.

От верхней палаты российского парламента в состав ЦИК вошли действующий заместитель председателя комиссии Николай Булаев и нынешние члены – Евгений Шевченко и Борис Эбзеев. Также были одобрены кандидатуры председателя Орловского избиркома Людмилы Маркиной и экс-главы Мособлизбиркома Эльмиры Хаймурзиной.

Госдума назначила в Центризбирком действующего члена ЦИК Евгения Колюшина (от фракции КПРФ), первого заместителя руководителя думской фракции Александра Курдюмова (от ЛДПР), руководителя аппарата фракции Константина Мазуревского (от ЕР), действующего члена ЦИК Николая Левичева (от «Справедливой России») и Антона Лопатина (от группы депутатов).

Добавим, председатель нового ЦИК будет избран 29 марта, передает РИА «Новости» со ссылкой на замглавы действующего состава ЦИК Николая Булаева.

Ранее СМИ со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщали, что Памфилова сохранит пост главы ЦИК, поскольку «устраивает политические элиты».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 19.03.21

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