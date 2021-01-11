«Устраивает элиты»: Памфилова сохранит за собой пост главы ЦИК

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова, вероятнее всего, сохранит свой пост, поскольку «устраивает политические элиты», передает «Интерфакс» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента РФ.

«Под руководством Памфиловой Центризбирком провел целый ряд довольно сложных избирательных компаний, в минувшем году организовал голосование по поправкам в Конституцию России», – пояснил источник.

Кроме этого, в плюс Памфиловой играет отсутствие массовых протестов после федеральных кампаний. «При Памфиловой федеральные выборы в РФ проходили организованно, протесты конца 2011 года остались в прошлом, а массовые акции летом 2019 года были связаны с выборами в Мосгордуму», – отметил источник.

Еще один собеседник агентства, близкий к ЦИК, сказал, что в случае назначения в новый состав Центризбиркома Памфилова «с большой долей вероятности вновь будет избрана председателем комиссии».

Напомним, пятилетние полномочия всего нынешнего состава ЦИК заканчиваются в марте 2021 года. В состав комиссии входят 15 членов, пять из которых назначаются президентом РФ, пять – Советом Федерации и пять – Госдумой.

Как сообщал «Новый День», в начале декабря 2020 году в СМИ появилась информация, что состав ЦИК претерпит серьезные изменения. В частности, комиссию могут покинуть 71-летний заместитель Памфиловой Николай Булаев и секретарь комиссии Майя Гришина.

Кроме этого, представителя ЛДПР в ЦИК Сергея Сироткина может сменить депутат Госдумы Александр Курдюмов. Выдвинутый «Единой Россией» член ЦИК Валерий Крюков, которому исполнилось 75 лет, также может сложить полномочия. Также в новый состав Центризбиркома может не войти «единоросс» Валерий Гальченко. Сообщалось также о возможной кадровой ротации по квоте Совета Федерации.

Окончательное решение должно быть принято после новогодних праздников.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 11.01.21

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