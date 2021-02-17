Совет Федерации утвердил новых членов ЦИК

Сегодня Совет Федерации утвердил пять кандидатур для назначения в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) России. Как передает корреспондент РИА «Новый День», от верхней палаты парламента в состав ЦИК войдут действующий заместитель председателя комиссии Николай Булаев и нынешние члены – Евгений Шевченко и Борис Эбзеев. Также были одобрены кандидатуры председателя Орловского избиркома Людмилы Маркиной и экс-главы Мособлизбиркома Эльмиры Хаймурзиной.

Примечательно, что Хаймурзина перед своим утверждением прокомментировала идею голосования на выборах по почте. «В настоящий момент ФЗ предусматривает в исчерпывающем объёме все возможности, чтобы избиратель мог волеизъявиться. Проект «мобильный избиратель» блестяще себя зарекомендовал. У нас не было проблем. Люди могли, проведя предварительно несложную процедуру волеизъявиться. Почта – вопрос очень спорный. Но я считаю, что у нас есть передовая практика», – сказала она.

После утверждения кандидатур Николай Булаев высказал убеждение, что в новом составе ЦИК будет больше женщин, чем в предыдущие годы. «Валентина Ивановна (Матвеенко), я внимательно смотрю ваши комментарии. В составе группы, которая сегодня назначена – 40% женщин. Это важно по отношению к недавней полемике. Думаю, что количество женщин будет больше, чем в прошлом составе. Для меня это приятно, потому что я больше работал с женщинами. Они более исполнительные, трудолюбивы и никогда не предают», – сказал он.

«Где надо пахать, там – процент женщин выше. А где надо руководить – там наоборот», – ответила ему Матвеенко.

Напомним, срок полномочий членов ЦИК истекает в марте 2021 года. В новый состав по пять кандидатур назначают президент РФ, Совет Федерации и Госдума.

В мае 2020 года глава государств подписал поправки к ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», которые позволяют голосовать на выборах всех уровней путем электронного голосования и голосования по почте.

Москва, Александра Быстрицкая

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