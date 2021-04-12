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Понедельник, 12 апреля 2021, 11:04 мск

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«Хотим мирных переговоров!»: в Киеве отрицают планирование атаки на Донбасс

Фото: antikor.com.ua

Украина не намерена начинать наступление в Донбассе. С таким утверждением выступила пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель в эфире телеканала «Дом», отметив, что Украина не может наступать на свою территорию и бороться с собственным населением.

Представитель Зеленского при этом упомянула про перемещение российских войск к украинской границе, заявив, что это не Киев, а Москва может пойти в наступление в Донбассе. «Вдоль восточной границы уже сконцентрировано 40 тысяч российских военных, столько же в оккупированном Крыму. А теперь вопрос: может ли Россия наступать? Да, и мы это видели в 2014 году», – сказала Мендель.

Пресс-секретарь президента Украины добавила, что в Киеве убеждены, что к миру могут привести только переговоры. Поэтому, по ее словам, у Зеленского «добиваются переговоров в нормандском формате» и «будут двигаться к миру всеми возможными дипломатическими способами».

Как сообщал «Новый День», с начала марта в Донбасс стягиваются сотни единиц украинской бронетехники и десятки тысяч военнослужащих украинской армии. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил об обострении ситуации на линии разграничения и резком увеличении числа обстрелов. При этом он допустил возможность масштабной атаки украинской армии на Донбасс. Киевские власти на этом фоне обвинили Россию в наращивании военной группировки у границы с Украиной. В Кремле на это заявили, что российские войска никому не угрожают и будут находиться там столько, сколько будет признано целесообразным руководством страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что поведение украинской стороны создает опасность возобновления полноценных боевых действий в Донбассе При этом он подчеркнул, что Россия примет меры по защите своих граждан в случае возобновления войны в Донбассе.

Киев, Наталья Петрова

Киев. Другие новости 12.04.21

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