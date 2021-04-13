Захарова поймала CNN на попытке выдать украинские танки за российские

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала неприличной попытку выдать кадры с украинскими танками за подготовку России к войне. Дипломат попеняла телеканалу CNN за такую грубую ошибку.

Захарова обратилась к коллективу американского телеканала со своей страницы в Facebook. Она заметила нестыковку на кадрах, якобы иллюстрирующих подготовку российских властей к военным действиям.

«Умудриться выдать украинские танки на украинском вокзале на фоне украинских вагонов за подготовку России к войне», – возмутилась дипломат.

Захарова допустила, что журналисты CNN слишком углубились в «идеологическую борьбу во имя торжества либерализма» и им просто некогда проверять факты. Представитель российского МИД посоветовала телеканалу точнее ставить задачи своим работникам.

«Вашим корреспондентам в Москве нужно отвлечься от участия в общественной жизни нашей страны и чуть больше времени уделять профессии», – отметила Захарова.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 13.04.21

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