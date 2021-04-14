«Продолжим давить!»: США не изменят политику в отношении России после звонка Байдена Путину

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ряд вопросов региональной и глобальной безопасности, а также перспективы диалога по стратегической стабильности. Первым о беседе лидеров двух стран сообщил Белый дом, отметив, что Байден предложил Путину провести двусторонний саммит в ближайшие месяцы на нейтральной территории. В свою очередь пресс-служба Кремля сообщила, что переговоры состоялись по инициативе Байдена, подтвердив, что американский президент предложил Путину провести личную встречу «в обозримой перспективе».

Отметим, что это первый личный контакт двух президентов после заявления Байдена о том, что он считает российского президента убийцей. Высказывание президента США вызвало возмущение в Кремле и в МИД РФ и спровоцировало новый виток напряженности в отношениях двух стран.

В ходе переговоров лидеры двух страны обсудили «текущее состояние российско-американских отношений и некоторые актуальные аспекты международной повестки дня», сообщается на сайте Кремля.

Обе стороны выразили готовность «к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности», говорится в сообщении. «Джозеф Байден высказал заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия по таким острым проблемам, как обеспечение стратегической стабильности и контроль над вооружениями, иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане, глобальное изменение климата», – сообщили в Кремле.

Президенты двух стран также обсудили Украину. Как отметили в Белом доме, Байден выразил озабоченность внезапной переброской российских сил к границе Украины и «призвал Россию снизить напряженность», передает «Интерфакс». В свою очередь Путин объяснил подходы России к политическому урегулированию в Донбассе, базирующиеся на минских соглашениях, сообщили в Кремле.

В ходе беседы Байден также затронул вопрос о вмешательстве в американские выборы и хакерских атаках. Он подчеркнул, что США будут решительно защищать свои интересы «в ответ на действия России, такие как кибератаки и вмешательство в выборы». При этом американский президент отметил, что Вашингтон нацелен на построение «стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США».

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки высказала мнение, что личная очная встреча лидеров двух стран могла бы состояться этим летом. В то же время она отметила, что договоренности о саммите пока находятся на ранних этапах, в связи с чем преждевременно говорить о конкретных сроках и месте проведения встречи.

Псаки при этом подчеркнула, что планы по проведению встречи на высшем уровне не помешают Вашингтону продолжить оказывать жесткое давление на Москву. По ее словам, двусторонний саммит не повлияет на санкционную политику США в отношении России. Псаки заявила, что власти России должны будут ответить «за свои действия». По ее словам, цель Вашингтона – «иметь предсказуемые и стабильные отношения с Москвой», а не выстраивание доверия с ней.

Тем временем власти Австрии уже выразили готовность организовать переговоры президентов России США. При этом в МИД Австрии подчеркнули, что решение о том, когда и где проводит этот саммит, остается за обеими странами, передает ТАСС.

Москва, Наталья Петрова

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