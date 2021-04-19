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Понедельник, 19 апреля 2021, 13:47 мск

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«Будут новые претензии»: в Госдуме ожидают усиление санкций со стороны США

Спикер Госдумы Вячеслав Володин допустил новые удары от США и их союзников в направлении России. По его мнению, целью станет топливно-энергетическая отрасль.

«Учитывая, что всему миру стало ясно, какие стандарты демократии и защиты прав человека в самих США, следует ожидать другие претензии к нашей стране. Предполагаю, что удары будут направлены на нашу промышленность, топливно-энергетическую отрасль с целью остановить экономическое развитие РФ», – написал спикер в своем Telegram-канале.

Он назвал «истерикой» заявления от американских властей, которые те делают практически ежедневно. Володин также посоветовал понять цену обвинениям со стороны США и противостоять им.

«Если мы думаем о нашей стране, нужно наконец понять цену всем этим обвинениям. И нам всем вместе необходимо сделать все, чтобы не допустить вмешательства извне», – призвал парламентарий.

Как сообщал «Новый День», госдепартамент США назвал «эскалацией» ответные меры России на американские санкции. По мнению Вашингтона, введенные 15 апреля ограничения были вызваны действием Москвы и «пропорциональны».

Москва, Наталья Рязанова

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Метки / Санкции против России

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