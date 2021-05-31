Байден взял деньги на выборы у лоббиста «Северного потока-2»

Президент США Джо Байден получил взнос для своей предвыборной кампании от управляющего партнера McLarty Associates Ричарда Берта. Сейчас бизнесмен занимается лоббированием интересов трубопровода «Северный поток-2», пишет The New York Post.

Берт перевел 4 тыс. долларов в октябре 2020 года на счет кампании Байдена, и еще 10 тыс. в марте 2020-го – в политический комитет Unite The Country. Бизнесмен не скрывал свои политические симпатии, но утаил, что не имеет права поддерживать предвыборную кампанию. В нацкомитете Демократической партии США уточнили, что Берт является «зарегистрированным иностранным агентом».

На прошлой неделе ему вернули полную сумму пожертвований.

Напомним, Белый дом отказался от санкций для оператора «Северного потока-2», компании Nord Stream 2 AG. Джо Байден признал, что США не может остановить строительство трубопровода на этапе, когда работы почти завершены. Введение ограничений против Nord Stream 2 AG он назвал контрпродуктивным для отношений с Европой.

Возмущенная решением Белого дома министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что в будущем нужно принимать меры против российских трубопроводов намного раньше. Она же назвала «Северный поток-2» опасным, поскольку по нему будут поставлять «самый грязный» газ в мире.

В «Газпроме» заверили, что углеродный след от поставок американского сжиженного природного газа втрое превышает экологическую нагрузку от «Северного потока» и «Турецкого потока». Вице-премьер РФ Александр Новак со ссылкой на аналитические агентства заявил: российский газ, идущий в Европу через «Северный поток», имеет почти в четыре раза меньший углеродный след, чем газ, поставляемый в Европу из США.

Вашингтон, Наталья Рязанова

Вашингтон. Другие новости 31.05.21

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