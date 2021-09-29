ЦИК: Лавров, Шойгу, Шмелева и Проценко отказались от думских мандатов

Четверо участников первой пятерки общефедерального предвыборного списка «Единой России» отказались от мандатов депутатов Госдумы.

Заявления в ЦИК подали глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, руководитель центра «Сириус» Елена Шмелева и главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проекте постановления Центризбиркома, которое планируется принять на заседании в среду. Таким образом, из первой пятерки списка ЕР работать в Госдуме будет лишь Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что лидеры предвыборного списка «Единой России» возглавят профильные комиссии партии.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 29.09.21

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