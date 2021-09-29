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Среда, 29 сентября 2021, 12:44 мск

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ЦИК: Лавров, Шойгу, Шмелева и Проценко отказались от думских мандатов

Четверо участников первой пятерки общефедерального предвыборного списка «Единой России» отказались от мандатов депутатов Госдумы.

Заявления в ЦИК подали глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, руководитель центра «Сириус» Елена Шмелева и главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проекте постановления Центризбиркома, которое планируется принять на заседании в среду. Таким образом, из первой пятерки списка ЕР работать в Госдуме будет лишь Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что лидеры предвыборного списка «Единой России» возглавят профильные комиссии партии.

Москва, Наталья Петрова

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