Путин назначил дату первого заседания Госдумы восьмого созыва

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении первого заседания Госдумы восьмого созыва 12 октября.

«Созвать первое заседание Государственной Думы Федерального собрания РФ восьмого созыва 12 октября 2021 года в 10 часов», – говорится в документе, датированном 1 октября и опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Голосование на выборах в парламент из-за пандемии проходило три дня: 17, 18 и 19 сентября. По его итогам партия «Единая Россия» сохранила конституционное большинство в Госдуме. Согласно окончательным итогам выборов, ЕР получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13. Также по одному месту получили «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста. Кроме того, пять мандатов получили кандидаты-самовыдвиженцы.

Москва, Наталья Петрова

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