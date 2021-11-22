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Понедельник, 22 ноября 2021, 11:45 мск

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Госдуме предложили ввести запрет на упоминание национальности преступников в СМИ

Парламент Чечни внес на рассмотрение Госдумы законопроект, в котором предлагается запретить упоминание в СМИ информации о национальности и вероисповедании преступников. По мнению чеченских депутатов, распространение подобных сведений оскорбляет «национальные и религиозные чувства честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей».

Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента. Авторы занопроекта предлагают внести изменения в статью 4 федерального закона «О средствах массовой информации».

«Запрещается распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений о национальной принадлежности, вероисповедании и принадлежности к народам Российской Федерации лиц, причастных к совершению преступлений», – говорится в документе. Судя по тексту поправки, в случае ее принятия, указывать национальность преступников нельзя будет не только в СМИ, но и в соцсетях.

Как отмечают авторы инициативы в пояснительной записке, запрет необходим для сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира в России.

В многонациональной и многоконфессиональной России «каждое необдуманно и неосторожно сказанное слово может стать детонатором социального взрыва, привести к разжиганию межнациональной и межконфессиональной вражды и непредсказуемым последствиям для всей страны», – полагают законодатели ЧР.

О планах парламента Чечни внести в Госдуму подобный законопроект стало известно 11 ноября – об этом, в частности, проинформировала ЧГТРК «Грозный». До этого глава Чечни Рамзана Кадырова подверг критике СМИ после нападения в Новой Москве четырех человек, выходцев с Закавказья, на мужчину с ребенком. Руководитель ЧР заявил, что средства массовой информации намеренно устраивают хайп на таких инцидентах, подчеркивая национальность преступников, что может привести к непоправимым последствиям.

Москва, Наталья Петрова

© 2021, РИА «Новый День»

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