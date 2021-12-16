Единый срок полномочий мэров и увольнение за неэффективность: в Госдуму внесен проект нового закона о местном самоуправлении

В Госдуму внесен законопроект об общих принципах организации местного самоуправления в России. Документ устанавливает единый срок полномочий в 5 лет для всех должностных лиц на местном уровне и дает право губернаторам отрешать мэров от должности за «систематическое недостижение показателей эффективности» и ненадлежащее исполнение обязанностей.

Законопроект внесли на рассмотрение парламента глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и руководитель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Документ разработан в развитие норм обновленной Конституции о единой системе публичной власти в РФ и направлен на совершенствование организации местного самоуправления, говорится в пояснительной записке.

Как заявил Крашенников, «законопроект предусматривает упрощение правовых конструкций, уточнение компетенции органов местного самоуправления в целях ее приведения в соответствие с правовой природой местного самоуправления» (цитата по сообщению пресс-службы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству). Новые нормы помогут устранить путаницу при перераспределении полномочий между местными и региональными властями, рассчитывают авторы инициативы. Кроме того, будет усилена ответственность мэров перед губернаторами.

В законопроекте прописано, что местное самоуправление станет одноуровневым и будет осуществляться в городских округах, муниципальных округах и внутригородских территориях городов федерального значения. Одноуровневая организация местного самоуправления «позволит создать новую систему организации власти на местах, в основе устройства которой будет заложен не территориальный принцип, а принцип привязки к населению», отмечается в пояснительной записке.

Документ устанавливает, что представительный орган муниципального образования формируется только через прямые выборы. Мэр избирается или на муниципальных выборах или депутатами представительного органа власти муниципалитета. В последнем случае его выбирают из состава депутатов либо из числа кандидатов, представленных губернатором. При этом глава муниципального образования, избранный представительным органом из числа кандидатов, представленных губернатором, всегда возглавляет местную администрацию. Срок полномочий главы муниципалитета составит 5 лет и будет единым для всех должностных лиц местного самоуправления.

Законопроект предусматривает усиление ответственности глав муниципальных образований и глав местных администраций перед руководителем региона. В числе оснований для увольнения главы – «систематическое недостижение показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления, которые закреплены указами президента РФ». С инициативой об отставке мэра губернатор вправе обратиться к местным депутатам. Также глава региона вправе вынести главе муниципалитета предупреждение или объявить выговор за ненадлежащее исполнение обязанностей. Если за месяц мэр не исправился, губернатор вправе отрешить его от должности.

Если глава муниципалитета избран представительным органом из своего состава и является его председателем, то его полномочия прекращаются в случае досрочного роспуска представительного органа.

Надо отметить, что согласно действующему закону о местном самоуправлении, губернаторы могут отрешить мэров от должности только после решения суда о нецелевом расходовании денег, выделенных из региональной казны муниципалитету. Уволить главу муниципалитета можно также по инициативе местного представительного органа, если он два года подряд признает его работу неудовлетворительной.

Предполагается, что основная часть положений законопроекта вступит в силу с 1 января 2023 года. При этом до 1 января 2028 года устанавливается переходный период.

Накануне Совет Федерации одобрил законопроект об организации публичной власти в регионах России. Документ ограничивает срок пребывания глав регионов на этом посту пятью годами. Кроме того, закон запрещает губернаторам именовать себя президентами и отменяет для них ограничения по срокам замещения своей должности.

Москва, Наталья Петрова

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