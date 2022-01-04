Президент Казахстана выступил с призывом к митингующим

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал протестующих не следовать призывам деструктивных лиц.

На своей странице в Twitter во вторник, 4 января, Токаев написал: «Обращаюсь с просьбой к демонстрантам не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства нашего общества. Другие требования социально-экономического характера будут рассмотрены отдельно, в том числе в ходе завтрашнего рабочего совещания в столице».

Он также сообщил, что правительство Казахстана решило снизить в Мангистауской области стоимость сжиженного газа. Ранее в этом регионе на западе страны начались стихийные митинги против повышения цен на сжиженный газ. «Правительство в рамках данных ему полномочий в целях обеспечения стабильности в стране приняло решение снизить в Мангистауской области цену за сжиженный газ до 50 тенге за литр», – написал Токаев на своей странице в соцсети.

В ряде городов Казахстана во вторник, 4 января, люди начали выходить на улицы в поддержку митингующих на западе страны. Отмечается, что кроме требований о снижении цен на газ митингующие начали выдвигать требования об улучшении благосостояния народа, об отставке правительства и др.

Как ранее уже сообщалось, казахстанский лидер планирует провести в среду, 5 января, совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране.

Напомним, что на западе Казахстана со 2 января не прекращаются несанкционированные митинги против повышения цен на сжиженный газ, которые с Нового года выросли в два раза – с 60 до 120 тэнге.

Нур-Султан, Иван Бабурин

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