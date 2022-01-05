Глава Казахстана возглавил Совет безопасности страны, сместив с этого поста Назарбаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне массовых протестов, переросших в беспорядки, выступил со вторым за сутки обращением к народу.

Глава республики заявил, что с сегодняшнего дня он занимает пост председателя Совета Безопасности. Ранее совбез возглавлял первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, эта должность была закреплена за ним пожизненно.

По словам Токаева, в ситуации с протестами он «намерен действовать максимально жестко». Он заявил, что за протестами в Казахстане стоят финансово мотивированные заговорщики, у них был тщательно продуманный план действий. Глава республики отметил, что в ходе массовых волнений в Алматы среди стражей правопорядка есть убитые и раненые. «Толпы бандитствующих элементов избивают военнослужащих и издеваются над ними, голыми водят по улицам, подвергают насилию женщин, грабят магазины. Обстановка угрожает безопасности всех жителей Алматы. И это терпеть нельзя», – отметил он.

Токаев также сообщил, что при любом развитии ситуации будет находиться в столице Казахстана. «Что бы ни было, я буду находиться в столице. Это моя конституционная обязанность – быть вместе с народом. Вместе мы преодолеем эту черную полосу в истории Казахстана. Выйдем из нее сильными», – заверил Токаев.

Он добавил, что в ближайшее время представит новые предложения «по политической трансформации Казахстана». «Я остаюсь на прежней позиции последовательных реформ», – заявил Токаев.

Протесты начались в Казахстане 2 января из-за резкого роста цен на сжиженный автомобильный газ. Митингующие требовали снижения стоимости топлива, подорожавшего с 60 до 120 тенге за литр. Но затем протесты политизировались – начали звучать требования отставки правительства, ухода из политики Нурсултана Назарбаева, проведения народных выборов глав регионов и городов. В ночь на 5 января президент республики принял отставку кабмина и ввел временное госрегулирование цен на топливо и продукты. Позже он объявил режим ЧП в четырех регионах, в том числе в городах Алматы и Нур-Султане. Несмотря на то, что власти пошли на уступки митингующим, протесты в стране продолжились. Митинги переросли в беспорядки и столкновения с силовиками. Правоохранители в ответ применяют против протестующих спецсредства – свето-шумовые гранаты, водометы и слезоточивый газ.

По информации МВД на утро 5 января, в стране задержаны более 200 человек. В Алматы в ходе беспорядков были избиты свыше 500 гражданских лиц, сообщил комендант города Канат Таймерденов. По словам очевидцев, протестующие ведут себя агрессивно, громят магазины, точки общепита, офисы, нападают на бригады «скорой помощи» и пожарные машины. Также сообщается, что участники протестов разоружили полицейских и военнослужащих, разграбили оружейные магазины. Участники беспорядков захватили здание Департамента полиции Алматы, сообщают несколько источников издания Orda.kz. Также захвачено оружие. Ранее сообщалось, что митингующие подожгли в Алматы здания мэрии и прокуратуры, а также старую резиденцию главы республики.

По последним данным, протестующие захватили аэропорт Алматы, сейчас ведется эвакуация сотрудников, сообщает Orda.kz со ссылкой на очевидцев. Отметим, ранее «Аэрофлот» отменил вечерний рейс в Алматы из аэропорта Шереметьево. Позже в службе безопасности аэропорта подтвердили захват аэропорта, отметив, что рейсов сегодня не будет. Издание также сообщает, что мародеры начали грабить банкоматы в Алматы. В городе Талдыкаргане протестующие пытаются снести памятник Нурсултану Назарбаеву, установленный в 2016 году. В городе Актау протестующие начали требовать отставки президента Казахстана, к ним присоединились военнослужащие Минобороны, передает телеканал RTVI. Столкновения протестующих с правоохранителями начались в Павлодаре.

Добавим, что из-за отключения интернета жители Казахстана не могут рассчитаться безналичным способом. Люди массово снимают деньги в банкоматах, передает Sputnik Казахстан. У банкоматов образовываются большие очереди.

Нур-Султан, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»