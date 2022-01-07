В Казахстане сообщают о ликвидации десятков протестующих, вооруженные столкновения продолжаются

МВД Казахстана сообщило о ликвидации 26 человек, еще 18 ранены. В ведомстве их называют преступниками и вооруженным террористами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе беспорядков погибли 18 силовиков, еще 748 полицейских и сотрудников Нацгвардии получили ранения.

Отметим, что вечером 6 января в Алматы вновь начались уличные бои и столкновения. В МВД Казхастана подчеркивают, что все здания городских и районных акиматов, а также отделений полиции находятся под контролем властей.

Между тем, СМИ сообщают, что перестрелки в Алматы продолжались всю ночь и утром. По информации РБК, на площади Республики группа экстремистов забаррикадировала здание телеканала «Мир», а у резиденции президента на проспекте Назарбаева «началась активная сплошная стрельба».

Нур-Султан, Игорь Юров

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