«Проводит консультативные встречи...» Пресс-служба Назарбаева назвала его местонахождение

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в столице республики. Об этом сообщила его пресс-служба.

«Елбасы проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым», – написал пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай в своем твиттере. При этом он призвал «не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию».

Как отметил представитель бывшего президента Казахстана, Назарбаев провел несколько телефонных переговоров с главами дружественных республике государств.

«Елбасы призывает всех сплотиться вокруг президента Казахстана для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности нашей страны», – добавил пресс-секретарь Назарбаева.

Ранее сообщалось, что Назарбаев и его дочери покинули страну.

Между тем ряд наблюдателей скептически отнесли к официальной информации о местонахождении бывшего президента Казахстана. «Заявление о том, что Назарбаев находится в казахстанском Нур-Султане, звучит двусмысленно, потому что по факту уже и города-то такого нет, в официальных сообщениях казахстанских властей он называется просто столицей, без упоминания названия, связанного с именем елбасы, – пишет telegram-канал «Мастер пера». – Повалены по всей стране и прижизненные памятники первому президенту, зачищается его ближайшее окружение, а сам Назарбаев вживую не выходит в эфир, поэтому о его действительном местонахождении и состоянии остается только догадываться – так же, как и об отношении Назарбаева к происходящему, включая действия преемника Токаева».

Протесты в Казахстане продолжаются со 2 января. Поводом послужило двукратное подорожание сжиженного автомобильного газа. Протестующие требовали снижения цен на топливо, власти пошли на уступки, однако ситуация в стране не успокоилась – уличные протестные акции переросли в беспорядки и погромы. На всей территории Казахстана действует чрезвычайное положение. В Алматы продолжается антитеррористическая операция. В городе периодически слышна стрельба.

Тем временем, мирные протесты продолжаются в городе Жанаозене (запад Казахстана). На главной городской площади остается 1 тыс. человек. Митингующие заявляют, что будут стоять до тех пор, пока все правительственные чиновники и члены парламента, кроме президента Касыма-Жомарта Токаева, не уйдут в отставку, передает Orda.kz. В городе Актау митинг окончательно завершен, пишет Sputnik Казахстан.

По последним данным МВД республики, всего за участие в беспорядках задержаны 4404 человека. Среди задержанных есть иностранцы. «В одном из сел Алматинской области задержаны более 100 человек. По предварительным данным, задержаны граждане соседнего государства», – сообщило ведомство утром 8 января.

Добавим, что президент республики Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днем общенационального траура «в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагических событий в ряде регионов страны». Об этом сообщил его пресс-секретарь Берик Уали в своем Facebook.

По информации МВД республики на 7 января, во время беспорядков погибли 18 силовиков, 748 пострадали. Также были ликвидированы 26 «преступников», еще 18 ранены, сообщили в ведомстве. При этом власти пока не приводят данные о количестве погибших и пострадавших среди мирного населения.

Нур-Султан, Наталья Петрова

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