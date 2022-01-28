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Пятница, 28 января 2022, 16:02 мск

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Назарбаев покинул пост главы правящей партии Казахстана

Экс-глава Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел с поста председателя правящей партии республики «Нур Отан» и предложил на это место действующего президента Касыма-Жомарта Токаева. На внеочередном съезде партии, который проходит сегодня, Токаев был избран ее председателем. Его кандидатуру однопартийцы поддержали единогласно. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.

Надо отметить, что из политсовета правящей партии также вышла дочь Назарбаева и депутат нижней палаты парламента (мажилиса) Дарига Назарбаева. Кроме того, из политсовета выведены бывший премьер-министр страны Аскар Мамин и первый зампредседателя партии Бауыржан Байбек.

Накануне верхняя палата парламента (сенат) лишила Назарбаева пожизненного председательства в Совете безопасности республики и в Ассамблее народа Казахстана.

После январских акций протестов по всей республике, переросших в беспорядки, Назарбаев постепенно лишился всех своих постов в политической системе страны.

Нур-Султан, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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