Завершились переговоры президента России и премьера Венгрии

Завершившиеся переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, российский лидер оценил как конструктивные и деловые, – сообщают СМИ.

«Наши переговоры с премьер-министром прошли в традиционной для российско венгерских отношений конструктивной и деловой атмосфере. Надо сказать, что мы обсудили практически все вопросы, которые хотели», – сказал Владимир Путин.

Глава российского государства заявил также, что во время встречи были намечены обширные планы на перспективу, поскольку Венгрия является важным партнером России в Европе. Также Путин заявил, что Москва готова наращивать сотрудничество с Будапештом по транзиту газа.

Со своей стороны венгерский премьер Виктор Орбан сказал следующее: «Мы планируем увеличить поставки газа еще на один миллиард кубических метров и будем вести переговоры по этому поводу в будущем». На что российский лидер ответил: «Для России не будет проблемой поставлять в Венгрию газа больше на 1 млрд. кубометров».

Кроме того, на переговорах лидеры двух стран обсудили вопросы атомной энергетики и промышленной кооперации, в частности проект по производству и поставкам железнодорожных вагонов третьи страны, прежде всего, в Египет. Кроме транспортной и энергетической сфер, страны планируют расширить сотрудничество в промышленности и сельском хозяйстве.

Также, по словам премьер-министра Венгрии, они с Путиным обсудили и темы будущих встреч.

«Мы также говорили о том, чтобы мы смогли начать новое авиасообщение между нашими странами. Мы думаем, что если будет открыто новое авиасообщение, тогда и больше российских туристов смогут приезжать к нам в страну. И из двух городов – Екатеринбурга и Калининграда, можно будет напрямую приехать в Будапешт. По этому вопросу мы получили обещание на будущие переговоры», – сообщил Виктор Орбан.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»