российское информационное агентство 18+

Вакцинация детей началась

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 22 февраля 2022, 11:11 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

«Легитимность Украины, видимо, считается потерянной после «государственного переворота 2014 года»

Президент РАСО (Российская ассоциация по связям с общественностью), политконсультант Евгений Минченко считает, что признание Россией ДНР и ЛНР не может технически устранить угрозы размещения военных баз НАТО на территории Украины. Такое мнение высказал эксперт на своей странице в фейсбуке.

«Вчерашнее выступление Путина было не про Донбасс, а про основания существования Украины в ее нынешнем виде – юридические и идеологические. И ответ был дан отрицательный. Фраза про декоммунизацию Украины тому подтверждение. Легитимность, видимо, считается потерянной после «государственного переворота 2014 года».

Угрозы размещения инфраструктуры НАТО и ядерного оружия на территории Украины, о которых вчера говорили Шойгу и Путин, не могут быть технически устранены путем признания 30 % территории бывших Донецкой и Луганской областей Украины.

Развёрнутая система аргументации, представленная на заседании Совбеза и в обращении Путина, предполагает гораздо более системную программу действий, чем формальный ввод российских войск на территорию ЛДНР.

Один из вопросов – поменяется ли фактическая система управления страной и принятия решений? От Политбюро 2.0 к «военному кабинету»?» – пишет Минченко.

Отметим, ранее признание ДНР и ЛНР «Новому Дню» прокомментировали политтехнологи Марат Баширов и Андрей Перла.

Екатеринбург, Елена Владимирова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Донбасс vs Киев

Полпред Якушев о признании ЛНР и ДНР: «Нас все время пытаются проверить на прочность» / Сегодня Госдума рассмотрит ратификацию договоров с ЛНР и ДНР / «Мир будет, если западные кураторы не втянут Зеленского в войну с российскими войсками» / «Смысл в том, что украинское государство в нынешнем виде не имеет права на существование» / Эхо обострения в Донбассе: новый обвал на рынке акций России и падение рубля / «Нужны микроволновки, новая одежда, игрушки». Что собирают свердловские добровольцы для беженцев с Донбасса (ФОТО, ВИДЕО) / ФСБ: украинский снаряд разрушил погранобъект в Ростовской области (ВИДЕО) / Свердловские депутаты попали в черный список «Миротворца»*

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Политика, Украина, Донбасс vs Киев,