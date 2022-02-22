«Легитимность Украины, видимо, считается потерянной после «государственного переворота 2014 года»

Президент РАСО (Российская ассоциация по связям с общественностью), политконсультант Евгений Минченко считает, что признание Россией ДНР и ЛНР не может технически устранить угрозы размещения военных баз НАТО на территории Украины. Такое мнение высказал эксперт на своей странице в фейсбуке.

«Вчерашнее выступление Путина было не про Донбасс, а про основания существования Украины в ее нынешнем виде – юридические и идеологические. И ответ был дан отрицательный. Фраза про декоммунизацию Украины тому подтверждение. Легитимность, видимо, считается потерянной после «государственного переворота 2014 года».

Угрозы размещения инфраструктуры НАТО и ядерного оружия на территории Украины, о которых вчера говорили Шойгу и Путин, не могут быть технически устранены путем признания 30 % территории бывших Донецкой и Луганской областей Украины.

Развёрнутая система аргументации, представленная на заседании Совбеза и в обращении Путина, предполагает гораздо более системную программу действий, чем формальный ввод российских войск на территорию ЛДНР.

Один из вопросов – поменяется ли фактическая система управления страной и принятия решений? От Политбюро 2.0 к «военному кабинету»?» – пишет Минченко.

Отметим, ранее признание ДНР и ЛНР «Новому Дню» прокомментировали политтехнологи Марат Баширов и Андрей Перла.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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