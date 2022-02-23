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Среда, 23 февраля 2022, 10:56 мск

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«Нет смысла»: Блинкен отменил встречу с Лавровым

Энтони Блинкен, фото: twitter.com/MID_RF

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об отмене встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, намеченной на 24 февраля. Заявление об этом прозвучало на брифинге по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Вашингтоне.

«Нет смысла сейчас двигаться вперед с этой встречей», – цитирует Блинкена РИА «Новости». По словам главы Госдепа, он проконсультировался с союзниками и партнерами Вашингтона: «Все согласились». Дипломат добавил, что во вторник направил Лаврову письмо о принятом решении.

Ранее Блинкен сообщил, что он планирует встретиться с главой МИД РФ 24 февраля в одной из стран Европы, чтобы, в том числе, обсудить ситуацию вокруг Украины. Он при этом подчеркнул, что переговоры состоятся при условии, что Россия «не вторгнется» на Украину.

«Сейчас мы видим, что вторжение начинается, и Россия продемонстрировала отрицание дипломатии, сейчас нет смысла в этой встрече», – полагает Блинкен (цитата по «Интерфаксу»).

Глава Госдепа добавил, что США открыты дипломатии, но «Москва должна продемонстрировать, что она настроена серьезно». Однако, по его мнению, Россия в минувшие 24 часа «демонстрировала прямо противоположное».

Накануне в МИД России заявили о готовности к переговорам Лаврова и Блинкена, отметив, что Москва всегда выступает за использование дипломатии.

Ранее стало известно об отмене встречи главы МИД РФ с министром иностранных дел Франции. Встреча была запланирована на 25 февраля в Париже.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / США

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