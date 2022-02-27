США отреагировали на приказ Путина перевести силы сдерживания РФ в особый режим

Президент России Владимир Путин отдал приказ Минобороны перевести российские силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Это ответ на агрессивные высказывания в адрес России со стороны высших лиц ведущих стран НАТО, следует из слов главы государства.

Путин озвучил приказ на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым.

«Вы видите, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею ввиду нелегитимные санкции, о которых все знают. Но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны», – заявил Путин.

Президент добавил, что в связи с этим приказывает главе Минобороны и начальнику Генерального штаба «перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства».

Стратегические силы сдерживания (ССС) предназначены «для сдерживания агрессии против России и ее союзников, а также разгрома агрессора в войне с применением различных видов оружия, в т.ч. ядерного», сообщается на сайте Минобороны РФ.

ССС включают в себя Стратегические наступательные силы и Стратегические оборонительные силы. Основу Стратегических наступательных сил, оснащенных ракетными и авиационными комплексами межконтинентальной дальности, высокоточным оружием большой дальности, составляют стратегические ядерные силы, в которые входят Ракетные войска стратегического назначения.

На приказ Путина уже отреагировали США. В Белом доме заявили, что США и НАТО не угрожают России, назвав высказывания президента РФ об угрозе со стороны НАТО безосновательными. По мнению Вашингтона, приказ президента РФ – это реакция на угрозы, которые не существуют, передает РИА «Новости».

Москва, Наталья Петрова

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