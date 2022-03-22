До 15 лет тюрьмы: Госдума ввела уголовное наказание за фейки о работе госорганов РФ за рубежом

Госдума приняла во втором и третьем чтении поправки, вводящие уголовную ответственность за дискредитацию и фейки о любых государственных органах России, действующих за пределами страны. Новые нормы будут касаться сотрудников Росгвардии, МЧС, представителей посольств, дипломатических учреждений и Россотрудничества.

Изменения внесены в недавно утвержденные статьи УК РФ, которые предусматривают уголовное наказание за дискредитацию Вооруженных сил РФ и фейки о них.

За ложную информацию о деятельности госорганов РФ, действующих за границей, теперь будет грозить уголовная ответственность аналогичная той, что уже существует за распространение фейков о ВС РФ. Штрафы составят до 5 млн рублей, максимальный срок лишения свободы – до 15 лет.

Также вводится ответственность за дискредитацию российских госорганов, действующих за рубежом. Эти действия влекут наложение административного штрафа в размере до 1 млн рублей либо лишение свободы до 3 лет. Если же эти деяния повлекли тяжкие последствия, то максимальный тюремный срок – до 5 лет.

Если гражданин привлекался к административной ответственности по этой статье в течение года, ему будет грозить уже уголовное наказание.

Как сообщал «Новый День», 4 марта Госдума и Совет Федерации в экстренном порядке утвердили поправки в Уголовный кодекс, вводящие наказание за распространение ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ. Также вводится ответственность за дискредитацию вооруженных сил и призывы к санкциям в отношении России. Президент РФ Владимир Путин подписал эти документы в тот же день. Законы вступили в силу.

Москва, Наталья Петрова

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