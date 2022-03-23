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Среда, 23 марта 2022, 08:56 мск

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США планируют исключить Россию из G20

Фото: g20.org

США обсуждают с союзниками вопрос исключения России из «большой двадцатки». Об этом сообщил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Что касается вопроса о G20, мы считаем, что Россия больше не может как обычно вести дела в международных институтах и в международном сообществе», – сказал американский чиновник.

Он добавил, что Вашингтон не намерен делать дальнейших заявлений по этому поводу, пока не проконсультируется со своими союзниками о конкретных решениях.

Ранее об исключении России из G20 говорил министр экономического развития и технологий Польши Петр Новак. По его словам, предложение звучало на встрече с министром торговли США Джиной Раймондо и было принято положительно. При этом Польша вознамерилась занять место РФ в «большой двадцатке».

Вопрос об участии России в G20 может быть рассмотрен на саммитах ЕС и «семерки» в Брюсселе. Впрочем, велика вероятность, что Китай и Индия выступят против, в итоге решение об исключении РФ не будет принято.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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