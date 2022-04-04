Путин подписал указ об ответных визовых ограничениях для недружественных стран

Президент России Владимир Путин подписал указ «Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств». Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Таким образом, Россия приостановила действие некоторых пунктов соглашений об упрощении выдачи виз со странами Евросоюза, а также Норвегией, Данией, Исландией, Швейцарией и Лихтенштейном. В частности, отменяется упрощенный порядок получения виз членами официальных делегаций, дипломатами и журналистами.

Кроме того, президент поручил Министерству иностранных дел ввести персональные ограничения на въезд в страну для граждан других государства и лиц без гражданства, которые совершают недружественные действия.

Отмечается, что указ подписан в связи с необходимостью принятия «безотлагательных мер в ответ на недружественные действия» ЕС. Документ вступает в силу со дня его подписания.

Москва, Зоя Осколкова

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