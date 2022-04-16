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Суббота, 16 апреля 2022, 08:47 мск

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США угрозами заставляют Латинскую Америку присоединиться к санкциям против РФ

Власти США недовольны тем, что страны Латинской Америки не торопятся поддержать антироссийские санкции. Соединенные Штаты открыто угрожают тем, кто не поддерживает ограничительные меры. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Ранее заместитель госсекретаря Брайан Николс заявил, что США ожидают от соседей по западному полушарию соблюдения санкций в отношении России, ее финансовых институтов и частных компаний, тесно связанных с правительством.

«Видно, что в Госдепе растет раздражение в связи с независимой позицией латиноамериканских государств, которые отказываются подключаться к санкционному «крестовому походу» против России и имеют собственное видение украинского кризиса», – сказал дипломат.

США запугивают своих партнеров в Латинской Америке вторичными рестрикциями, если не присоединятся к антироссийской кампании. Вашингтон при этом не задумывается о том, какие последствия будут иметь эти ограничения для экономического развития других стран.

В начале апреля американские сенаторы направили письмо госсекретарю Энтони Блинкену с призывом добиваться лишения России статуса постоянного наблюдателя при Организации американских государств (ОАГ). Антонов тогда назвал эту инициативу попыткой рассорить РФ и страны Латинской Америки.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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