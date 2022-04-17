Раскол мирового сообщества поможет России обойти санкции

Многие государства не хотят примкнуть к антироссийским санкциям, что играет на руку Москве и поможет обойти ограничения. В первую очередь речь идет о развивающихся экономиках. Однако и среди союзников США есть те, кто не торопится поддержать санкционное давление.

Западные страны пытаются построить глобальную коалицию для изоляции России, но им мешают крупнейшие развивающиеся страны, такие как Индия, Бразилия и ЮАР, пишет американская газета The Wall Street Journal. «Этот раскол открывает России возможности для обхода западных санкций и позволяет Москве говорить, что ее поддерживают по всему миру», – говорится в статье.

С осуждением в адрес РФ после начала спецоперации на Донбассе не выступили Саудовская Аравия и Китай, предпочитая сохранять нейтралитет. «Китай видит Россию как союзника в противостоянии США и их западным союзникам. Два соседа стремятся разрушить возглавляемый Штатами мировой порядок и сделать так, чтобы Пекин и Москва контролировали свои регионы», – отмечают в WSJ.

На ту же тему рассуждает британский журнал The Economist. «В Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке даже давние союзники и клиенты Америки отвергают просьбы ввести санкции против России или хотя бы подвергнуть ее критике», – говорится в публикации.

Наиболее неудобную для США позицию занимает Индия, у которой, как и у ряда других стран, есть веские на то причины, в том числе коммерческие интересы, стратегические амбиции, идеология и даже страх. В частности, влияние на международную политику продолжает оказывать зависимость от торговых отношений с Россией, как минимум в сфере энергетики.

Кроме того, недовольство у властей многих государств вызывает тот факт, что США уделили все свое внимание украинскому вопросу, забыв об интересах всех, кто остался вне зоны видимости. «Запад зациклился на европейском конфликте, который не является реальной глобальной проблемой, преуменьшая или игнорируя конфликты и нарушения прав человека в других частях света», – заключил автор статьи.

Москва, Зоя Осколкова

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