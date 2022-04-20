Кремль о переговорах с Украиной: «Ждем от Киева ответ на проект документа с четкими формулировками»

Россия передала украинской стороне проект документа с четкими формулировками и ждет ответа. Об этом сообщил журналистам пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков.

«В настоящее время украинской стороне передан наш проект документа, который включает абсолютно четкие выработанные формулировки. Мяч на их стороне, ждем ответа», – сказал пресс-секретарь президента РФ.

Отвечая на вопрос о сроках ответа, Песков отметил, что «это зависит от украинской стороны». Он повторил, что динамика работы украинской стороны оставляет желать лучшего. «Поэтому, скажем так, большой склонности к интенсификации переговорного процесса украинцы не проявляют», – констатировал он.

Представитель Кремля при этом заявил, что украинская сторона «постоянно отходит от своих слов». «В плане эффективности переговоров это имеет плохие последствия», – добавил он.

Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сегодня заявила, что Москва давно утратила доверие к украинским переговорщикам.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о тупике в переговорах с Киевом. Как отметил глава российского государства, на переговорах в Стамбуле, которые состоялись 29 марта, стороны вышли на определенный уровень договоренностей, однако впоследствии Киев отошел от них и вернул переговоры «в тупиковую для себя и для всех нас ситуацию».

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров указал на хроническую недоговороспособность Киева. Однако, несмотря на это, переговорный процесс должен продолжаться, полагает он.

Москва, Наталья Петрова

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