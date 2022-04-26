После трех терактов в Приднестровье ввели красный уровень террористической опасности

В Приднестровье введен максимальный, красный, уровень террористической опасности после трех террористических атак, зафиксированных накануне и сегодня, 26 апреля. Такое решение принято на заседании Совбеза Приднестровья, которое провел глава республики Вадим Красносельский, сообщила пресс-служба президента ПМР. В республике приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности.

Власти Приднестровской Молдавской республики сообщили, что на территории Приднестровье зафиксированы три террористические атаки на объекты инфраструктуры и госучреждения республики. «Пострадали здание министерства государственной безопасности ПМР в городе Тирасполь, воинская часть в районе села Парканы и вышки радиотелецентра вблизи поселка Маяк», – говорится в сообщении.

В связи с этим принято решение о введении в стране красного уровня террористической опасности, что предусматривает «принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства».

Согласно решению главы ПМР, образовательные учреждения Приднестровья переведены до конца учебного года на дистанционный режим обучения. В школах отменены экзамены и ЕГЭ. «Все будут аттестованы по текущей успеваемости», – написал Красносельский в своем телеграм-канале. Силовые структуры переведены в усиленный режим несения службы. На въезде в города Приднестровья будут установлены блокпосты. В дневное время досматривать автотранспорт и граждан будут выборочно, а в ночные часы контрольные мероприятия коснутся всех, кто въезжает в населенный пункт. Также власти отменили парад Победы 9 мая.

Тем временем сопредседатель Объединенной контрольной комиссии от ПМР Олег Беляков заявил, что миротворческие силы в Приднестровье контролируют ситуацию в Приднестровье. «Обстановка в зоне безопасности спокойная. Миротворческие силы контролируют полностью ситуацию в зоне безопасности», – сказал Беляков (цитата по РИА «Новости»).

Вечером 25 апреля неизвестные обстреляли из противотанкового гранатомета здание министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе. Прогремело несколько взрывов, на верхних этажах были выбиты окна. Обошлось без пострадавших.

Ранним утром были взорваны две антенны регионального радиотелецентра, ретранслировавшие российское радио. А в Сети появилась информация об атаке на военный аэродром близ Тирасполя. Как сообщил российский военкор Семен Пегов в своем телеграм-канале, удар по военному аэродрому был нанесен минами калибра 60 мм (штатный боеприпас НАТО), которые, скорее всего, были сброшены с беспилотников.

Президент Молдавии Майя Санду из-за взрывов в Приднестровье созвала экстренное заседание Совета безопасности, сообщила пресс-служба администрации главы республики.

Тирасполь, Наталья Петрова

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