«Надеемся, наше вмешательство не потребуется»: МИД РФ назвал тревожной ситуацию в Приднестровье

Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что ситуация в Приднестровье вызывает тревогу. По его мнению, за происходящим в республике стоят силы, которые не заинтересованы в стабильности. Он считает обоснованным введение главой Приднестровья «красного» уровня террористической опасности из-за терактов в республике.

«Вызывает тревогу, потому что до последнего времени Приднестровье не было втянуто и сохраняло нейтральность. Не только Приднестровье, но и Молдавия. К сожалению, видим за этим стоят те силы, которые не заинтересованы в стабильности в этом регионе и хотели бы создать еще один очаг напряженности», – сказал дипломат, чьи слова приводит РИА «Новости».

Руденко также заявил, что Россия не хотела бы столкнуться со сценарием, при котором Приднестровье может быть втянуто в российско-украинский конфликт и Москве пришлось бы вмешиваться в урегулирование ситуации. «Давайте дождемся окончания расследования. Мы бы хотели избежать такого сценария», – сказал Руденко.

Замминистра при этом отметил, что до окончания расследования терактов в Приднестровье преждевременно говорить о том, кто может за ними стоять. «Давайте дождемся результатов расследования: или это терроризм, или это провокация, или это хулиганство. На последнее меньше всего похоже», – сказал дипломат.

Позднее президент ПМР Вадим Красносельский заявил, что первые выводы расследования терактов говорят о том, что «следы данных нападений ведут в Украину». «Я предполагаю, что те, кто организовал данное нападение, имеют цель втянуть Приднестровье в конфликт», – сказал он, отметив, что «втянуть нас в конфликт не получится». «Мы однозначно найдем всех, кто является соучастником данных преступных деяний», – подчеркнул глава ПМР.

Краснопольский призвал власти Украины «расследовать факты незаконного перемещения тех или иных боевых групп и совершения ими террористических актов здесь, на территории Приднестровья». Также он обратился к руководству Молдавии. «Не поддавайтесь и вы на провокации, не позволяйте втянуть Молдову в агрессию против Приднестровья. Надо все-таки вспомнить о наших мирных форматах… надо решать вопросы жизнедеятельности наших двух государств, не допустить при этом никакой агрессии, которая может стать прологом большой войны – ни в коем случае», – заявил он.

Вечером 25 апреля неизвестные обстреляли из противотанкового гранатомета здание министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе. Прогремело несколько взрывов, на верхних этажах были выбиты окна. Обошлось без пострадавших. Ранним утром 26 апреля в Приднестровье были взорваны две антенны регионального радиотелецентра, ретранслировавшие российское радио. Позже Совбез ПМР сообщил, что террористической атаке также подвергалась воинская часть в районе села Парканы.

Москва, Наталья Петрова

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