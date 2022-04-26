В Кремле прокомментировали ситуацию в Приднестровье, где был введен красный уровень террористической опасности после трех терактов.

«Мы очень внимательно следим за тем, как развивается ситуация в Приднестровье», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, с чем связывают в Кремле нынешнее обострение обстановки в Приднестровье.

«Безусловно, оттуда поступают новости, которые вызывают обеспокоенность», – отметил он.

Также Песков отметил, что Владимир Путин в настоящий момент не планирует контактов с президентом Молдавии Майей Санду: «Таких планов нет».

Напомним, вечером 25 апреля неизвестные обстреляли из противотанкового гранатомета здание министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе. Никто не пострадал.

Ранним утром 26 апреля в Приднестровье были взорваны две антенны регионального радиотелецентра, ретранслировавшие российское радио. Одновременно в интернете появилась информация об атаке на военный аэродром близ Тирасполя. Как сообщил российский военкор Семен Пегов в своем телеграм-канале, удар по военному аэродрому был нанесен минами калибра 60 мм (штатный боеприпас НАТО), которые, скорее всего, были сброшены с беспилотников.

Позже Совбез Приднестровья подтвердил три теракта. «Пострадали здание министерства государственной безопасности ПМР в городе Тирасполь, воинская часть в районе села Парканы и вышки радиотелецентра вблизи поселка Маяк», – сообщила пресс-служба президента ПМР.

Москва, Наталья Петрова

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