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Понедельник, 20 июня 2022, 12:40 мск

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В Эстонии анонсировали седьмой пакет антироссийских санкций ЕС

Министры иностранных дел стран Евросоюза должны приступить к обсуждению седьмого пакета антироссийских санкций. Об этом заявил исполняющий обязанности главы МИД Эстонии Андрес Сутть.

По его словам, ЕС необходимо продолжать санкционное давление на Россию с одновременной поддержкой Украины через гуманитарную и военную помощь.

«Чтобы это делать, мы, конечно, должны работать над седьмым пакетом санкций, который также должен включать энергетику, что благоприятно скажется на диверсификации источников ископаемого топлива», – заявил Сутть перед началом встречи глав европейских МИД.

Ранее премьер-министр Эстонии Каи Каллас сообщала, что Таллин готов активно включиться в разработку следующего, седьмого пакета антироссийских санкций, однако этот вопрос столкнулся с большими политическими проблемами. По ее словам, пока не удается договориться с другими европейскими странами ни по одному параметру.

Таллин, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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