Глава Совбеза РФ: ответ Москвы на запрет транзита больно ударит по жителям Литвы

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев пообещал Литве скорый ответ на решение ограничить транзит грузов в Калининградскую область. Он назвал действия Вильнюса враждебным. По его словам, ответные меры будут чувствительными для жителей Литвы.

«Соответствующие меры прорабатываются в межведомственном формате и будут приняты в ближайшее время. Их последствия окажут серьезное негативное влияние на население Литвы», – сказал Патрушев на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности на Северо-Западе России, которое во вторник проходит в Калининграде.

Глава Совбеза РФ также заявил, что блокада Литвой «в нарушение норм и принципов международного права транзита через свою территорию в Калининградскую область большой группы товаров» показывает, что нельзя доверять не только устным, но и письменным заявлениям Запада, передает «Интерфакс».

Ранее сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у агрессивных и провокационных действий Литвы обязательно будут последствия.

Как сообщал «Новый День», в полночь 18 июня вступил в силу запрет на транзит ряда грузов через территорию Литвы в Калининградскую область по железной дороге. В перечень запрещенных к транзиту товаров входят стройматериалы, цемент, металл, промышленное оборудование, станки, бытовая техника стоимостью более 750 евро – порядка 40-50% номенклатуры грузоперевозок между Калининградской областью и другими регионами России. Перечень из 66 страниц, опубликованный региональным минпромторгом, повторяет список санкционных товаров, которые нельзя поставлять в Россию странам Евросоюза.

Вильнюс объяснил запрет вступлением в силу четвертого пакета антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине. МИД РФ накануне назвал действия «открыто враждебными». Временной поверенной в делах Литвы Виргинии Умбрасене заявлен решительный протест.

Глава представительства ЕС в России Маркус Эдерер, которого в понедельник вызвали в МИД России, после сегодняшнего визита на Смоленскую площадь призвал российских дипломатов не обострять ситуацию с запретом транзита в Калининград, подчеркнув, что Литва «не предпринимает односторонних действий, а вводит санкционные ограничительные меры ЕС», передает ТАСС.

Калининград, Наталья Петрова

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