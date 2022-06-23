Великобритания ввела новые санкции против России

Великобритания в очередной раз расширила санкции в отношении России из-за спецоперации на Украине.

Новые рестрикции коснулись товаров и технологий для нефтепереработки, морского сектора, а также дополнительных технологий для ключевых секторов российской экономики, сообщается на сайте британского правительства. Кроме того, Лондон запретил экспорт товаров и технологий, относящихся к химическому и биологическому оружию.

Также в списке запрет на экспорт товаров и технологий для «внутренних репрессий».

Помимо этого, Великобритания запретила поставки в Россию авиатоплива и топливных добавок.

Кроме того, введен запрет на предоставление России технической помощи, финансовых услуг и посреднических услуг, связанных с импортом железа и стали.

Новые санкции включают и запрет на ввоз и использование в России фунтов стерлингов и европейской валюты.

Напомним, на прошлой неделе Лондон ввел санкции против Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В «черный» список также попали уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова, президент группы компаний «Волга-Днепр» Алексей Исайкин, депутат Мосгордумы Сергей Савостьянов, а также четыре не названных полковника 64-й отдельной мотострелковой бригады, обвиняемых Лондоном в «причастности» к событиям в Буче.

Лондон, Наталья Петрова

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