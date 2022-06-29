Лондон ввел санкции против Владимира Потанина и «двоюродной сестры Путина»

Великобритания в среду расширила антироссийский санкционный список. Под рестрикции попали владелец холдинга «Интеррос» Владимир Потанин и некоторые другие представители российского бизнеса. Среди них – основной владелец угольной группы «Колмар» Анна Цивилева, которую британское правительство называет «двоюродной сестрой» президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте кабмина Соединенного Королевства.

«Олигарх Владимир Потанин, второй богатейший человек России и главный сторонник Кремля, продолжает накапливать состояние, поддерживая режим Путина, купив Росбанк и долю в Тинькофф Банке», – отмечается в сообщении.

Упоминая Анну Цивилеву, британские власти заявляют, что ее муж Сергей Цивилев «является губернатором богатой углем Кемеровской области, и пара извлекла значительную пользу из своих отношений с Путиным». Группа «Колмар» сегодня также находится под санкциями, как и глава Кузбасса, указывают в Лондоне.

Британские власти также заявили, что до тех пор, пока продолжается спецоперация на Украине, будут «использовать санкции, чтобы ослабить российскую военную машину». «Сегодняшние санкции показывают, что никто и ничего не упускает из виду, в том числе и ближайшее окружение Путина», – подчеркнули в Лондоне.

Также в черный список включены бизнесмены Руслан Байсаров, Саит-Салам и Саид Гуцериевы, а также председатель совета директоров и акционер «СПБ биржи» Иван Тырышкин.

Кроме того, под санкции попали Московский индустриальный банк (МИнБ), компания R-Style Softlab – разработчик банковского ПО, а также начальник главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской.

Напомним, 23 июня Великобритания запретила экспорт в Россию товаров и технологий для нефтепереработки, морского сектора, а также дополнительных технологий для ключевых секторов российской экономики. Кроме того, Лондон запретил экспорт товаров и технологий для «внутренних репрессий» и поставки авиатоплива и топливных добавок.

Лондон, Наталья Петрова

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