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NewDayNews.ru

Четверг, 30 июня 2022, 15:44 мск

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Медведев надеется на достижение целей России в Донбассе в течение года

К Санкт-Петербургскому международному юридическому, который пройдет в следующем году, цели России в Донбассе должны быть достигнуты. На это рассчитывает замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Я хочу выразить надежду, что наш следующий форум будет и панельная дискуссия посвящены разнообразным вопросам, поскольку мы сможем достигнуть тех целей, которые поставила перед собой наша страна. А эти цели заключаются в защите людей, которые живут на Донбассе, в защите интересов нашей страны», – сказал Медведев во время выступления на Десятом Петербургском международном юридическом форуме.

Политик выразил уверенность в том, что этим целям послужат и рекомендации, разработанные на нынешнем форуме.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу глав ЛНР и ДНР о помощи в отражении украинской агрессии. Целью спецоперации он назвал демилитаризацию и денацификацию Украины. Путин заявил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. По его словам, Россия выступает за право народов Украины на самоопределение.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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