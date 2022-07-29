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Пятница, 29 июля 2022, 15:33 мск

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Счет постпреда России при ООН был заблокирован швейцарским банком

Швейцарский банк заблокировал личный счет постоянного представителя России при женевском отделении ООН Геннадия Гатилова. Об этом сообщили в постпредстве.

Швейцария не ограничилась двусторонней политико-экономической сферой при введении санкций, ограничительные меры коснулись также бытовой жизни постпредства. Так ряд банков, страховых компаний и даже автосервисов разорвали контракты с российскими дипломатами.

«Даже личный счет в местном банке постпреда России в Женеве, который использовался в том числе для покрытия медицинских расходов, был заблокирован», – передает РИА «Новости».

В постпредстве подчеркнули, что ограничения были введены «в связи с официальным статусом руководителя дипмиссии».

Берн, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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