В Европарламенте сочли слабоумием закрытие границ Эстонии для россиян

Депутат Европарламента Яна Тоом раскритиковала решение Эстонии закрыть границы для граждан России, обладающих шенгенскими визами, выданными республикой.

«Это абсурдная ситуация. <…> Мы не можем принимать решения за всю Шенгенскую зону – к счастью, только за себя. Все, что мы можем сделать, – запретить визы, которые мы сами вчера и выдали людям. По-моему, мы в такой ситуации выглядим слегка слабоумными», – заявила Тоом, чьи слова приводит сайт ERR.

Евродепутат считает, что идея запрета виз для россиян потерпит крах на уровне Евросоюза. По ее мнению, подобные меры никак не помогут урегулированию конфликта на Украине.

«Я никак не могу своей маленькой головой придумать, каким образом запрет на въезд россиян восстановит мир на Украине, – заявил Тоом. «У меня не укладывается это в голове», – заключила она.

Накануне МИД Эстонии заявил, что страна в качестве санкции из-за спецоперации на Украине запретит въезд для россиян с шенгенскими визами, выданными республикой.

Москва, Наталья Петрова

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