Страны Запада хотят убрать Россию с мирового рынка алмазов

США, Канада и Евросоюз призвали присвоить российским алмазам статус «конфликтных» из-за ситуации на Украине, чтобы не допустить поступление драгоценных камней из РФ на мировой рынок. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на письмо представителя американского госдепа Джорджа Каджати председателю Кимберлийского процесса.

В своем обращении политик указывает, что доходы от производства российских алмазов «идут на пользу государства», которое ведет, по его мнению, «неоправданную войну». В связи с этим в письме звучит призыв выставить преграду для алмазов из России с тем, чтобы они больше не могли попадать на мировой рынок.

Издание отмечает, что вопрос о российских алмазах поднимался в июне на собрании Кимберлийского процесса в Ботсване. Но тогда добиться запрета не удалось из-за вето России, Китая и Белоруссии. В связи с этим возникли споры по поводу того, должна ли Россия участвовать в работе процесса. Следующая встреча намечена на ноябрь.

По информации американского правительства, в прошлом году на долю алмазов пришлось более $4,5 млрд российского экспорта. Эти драгоценные камни являются одним из основных источников ненефтегазовых доходов России, пишет издание.

При этом отмечается, что США запретили импорт российских необработанных алмазов, однако российские бриллианты все равно попадают в страну. По утверждению издания, большинство алмазов из России якобы обрабатывают в Индии, где их маркируют как алмазы индийского происхождения.

Инициативу западных стран прокомментировали в российском Минфине. Там назвали попытки присвоить статус «конфликтных» алмазам из России «политической демагогией», сообщает «Коммерсантъ».

Кимберлийский процесс – это учрежденная ООН международная организация, объединяющая свыше 80 стран. Ее целью является противодействие проникновению на мировой рынок так называемых кровавых или конфликтных алмазов, то есть добытых незаконно и идущих на финансирование региональных конфликтов и террористических группировок.

Москва, Наталья Петрова

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