Госдеп и ЕС думают, как лишить Россию дохода от продажи алмазов

Представители Госдепа США и Еврокомиссии обсудили с представителями алмазного бизнеса возможность лишения России доходов от продажи драгоценных камней.

«Россия продолжает зарабатывать миллиарды долларов на торговле алмазами, и дискуссия сосредоточилась на наиболее эффективных способах прервать этот поток доходов», – говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

В Госдепе отметили, что чиновники американского ведомства и Еврокомиссии обсудили с ведущими представителями алмазной отрасли США и Европы «важность участия алмазной индустрии в будущих импортных мерах, связанных с Россией, в том числе в отношении бриллиантов».

Там также подчеркнули, что Соединенные Штаты и Евросоюз продолжат совместную работу на то, чтобы Россия и дальше несла издержки из-за ситуации на Украине.

Напомним, в январе премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил о бессмысленности введения запрета на закупки алмазов из России на уровне ЕС, поскольку драгоценные камни попадают туда другими путями. По его мнению, необходимы усилия на более широком уровне, нежели на уровне Евросоюза.

Москва, Наталья Петрова

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