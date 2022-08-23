Канада расширила российский санкционный список

Канада внесла в российский санкционныый список еще 62 человека и одно оборонное предприятие в связи с ситуацией на Украине. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо, выступая на онлайн-саммите «Крымская платформа», организованном украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Сегодня мы объявляем новые санкции в отношении 62 физлиц и одного предприятия из оборонного сектора», – сказал он (цитата по «Прайм»). Эти лица, как считают в Оттаве, «причастны» к российской спецоперации на Украине. По словам Трюдо, Канада также окажет дополнительную помощь украинским организациям оборонной сферы. Им будет передано необходимое оборудование, уточнил он

Новый санкционный список опубликован на сайте МИД Канады. Под ограничительные меры, в частности, попала детский омбудсмен Мария Львова-Белова, председатель правительства ДНР Виталий Хоценко, а также почти два десятка российских губернаторов. В их числе губернаторы Брянской и Курской областей Александр Богомаз и Роман Старовойт, губернаторы Свердловской и Челябинской областей Евгений Куйвашев и Алексей Текслер, глава Тюменской области Александр Моор, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, глава Башкирии Радий Хабиров и др.

Кроме того, под санкции попали руководитель «Ростеха» Сергей Чемезов, глава концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков, президент концерна «Калашников» Алан Лушников, заместитель гендиректора «Ростеха» Сергей Чемезов. Из предприятий ОПК под ограничениями оказалось АО «Концерн «Автоматика» (входит в «Ростех»).

В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил на саммите, что Канада и Германия согласовали новый пакет военной помощи Украине. Он включает системы ПВО, ракетные системы и «тонны боеприпасов», рассказал Шольц.

Москва, Наталья Петрова

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