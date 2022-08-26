Россия и Украина гарантировали безопасность миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Россия и Украина дали гарантии безопасности для предстоящей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон.

По его словам, он переговорил с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, а также провел встречу с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

«Мы получили гарантии безопасности от украинской и российской стороны», – сообщил Макрон журналистам в ходе визита в Алжир, подчеркнув, что теперь на ЗАЭС может быть развернута независимая миссия МАГАТЭ, «которая будет защищена» (цитата по РИА «Новости»).

Французский президент добавил, что «есть очень серьезные опасения по поводу ядерной безопасности» и боевые действия ни в коем случае не должны ставить под угрозу безопасность на Запорожской АЭС, передает «Фигаро».

Макрон выразил надежду, что поездка специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС поможет в защите станции.

Неделю назад президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Макроном предупредил его об опасности ядерной катастрофы из-за регулярных обстрелов украинскими военными территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Накануне Совет Госдумы принял заявление по обстрелам ЗАЭС. Парламентарии призвали ООН и МАГАТЭ дать принципиальную оценку преступным действиям Киева, а также потребовать от властей Украины немедленного прекращения обстрелов Запорожской АЭС. Депутаты потребовали прекратить поставки на Украину вооружений, которыми киевский режим создает риск возникновения ядерной катастрофы.

В тот же день гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что лично возглавит миссию и прибудет на Запорожскую АЭС в ближайшие дни. Он предложил организовать постоянное присутствие экспертов агентства на объекте.

Обстрелы территории ЗАЭС со стороны украинской армии участились с середины августа. Накануне два энергоблока станции были отключены от сети в результате срабатывания автоматики после удара ВСУ по ЛЭП в районе ЗАЭС.

Москва, Наталья Петрова

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