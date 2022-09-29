российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 29 сентября 2022, 12:01 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

СМИ узнали, когда Финляндия закроет границу для российских туристов

Финляндия закроет въезд для российских туристов по любым шенгенским визам в ночь на пятницу, 30 сентября. Об этом сообщает финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на информированные источники.

Отмечается, что правительство Финляндии ранее согласовало новые пограничные правила. Новый пограничный режим, как ожидается, вступит в силу уже вечером 29 сентября, если правительство на своем сегодняшнем заседании, которое начнется в 13:00, «не изменит предварительно согласованный график», пишет издание.

Напомним, 23 сентября министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна в ближайшие дни запретит въезд российских туристов по любым шенгенским визам. Кроме того, по его словам, гражданам России будет запрещен транзит в другие страны ЕС.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Санкции против России

СМИ: ЕС запретит импорт икры и водки, перевозку дорогой нефти из России / ЕС выдвинет новые санкции против России и предложит смягчить старые – СМИ / Mazda Motor готовит свой уход из России / Кадыров и российские министры попали под санкции Новой Зеландии / СМИ: ЕК представит проект нового пакета санкций до конца недели / Япония расширила санкции против России / СМИ: ЕС намерен быстро согласовать потолок цен на нефть из РФ / Австрия отказывается поддерживать газовые санкции против России

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Северо-Запад, Центр России, Политика, Россия, Туризм, Санкции против России,