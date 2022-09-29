СМИ узнали, когда Финляндия закроет границу для российских туристов

Финляндия закроет въезд для российских туристов по любым шенгенским визам в ночь на пятницу, 30 сентября. Об этом сообщает финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на информированные источники.

Отмечается, что правительство Финляндии ранее согласовало новые пограничные правила. Новый пограничный режим, как ожидается, вступит в силу уже вечером 29 сентября, если правительство на своем сегодняшнем заседании, которое начнется в 13:00, «не изменит предварительно согласованный график», пишет издание.

Напомним, 23 сентября министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна в ближайшие дни запретит въезд российских туристов по любым шенгенским визам. Кроме того, по его словам, гражданам России будет запрещен транзит в другие страны ЕС.

Москва, Наталья Петрова

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