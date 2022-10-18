Турция заявила о невозможности встречи Путина и Зеленского

В настоящее время нет предпосылок для встречи российского лидера Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Отвечая на вопрос ведущего телеканала A Haber о том, может ли в ближайшее время состояться встреча первых лиц России и Украины, Калын заявил: «На данный момент таких предпосылок нет».

Ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва не отказывается от переговоров по украинскому вопросу. Однако глава государства подчеркнул, что чем дальше ситуация заходит, тем сложнее будет договариваться.

Затем Зеленский исключил переговоры с Россией после референдумов о вхождении в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Анкара, Зоя Осколкова

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