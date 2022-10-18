российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 20 октября 2022, 18:17 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Турция заявила о невозможности встречи Путина и Зеленского

Фото: сайт президента Украины

В настоящее время нет предпосылок для встречи российского лидера Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Отвечая на вопрос ведущего телеканала A Haber о том, может ли в ближайшее время состояться встреча первых лиц России и Украины, Калын заявил: «На данный момент таких предпосылок нет».

Ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва не отказывается от переговоров по украинскому вопросу. Однако глава государства подчеркнул, что чем дальше ситуация заходит, тем сложнее будет договариваться.

Затем Зеленский исключил переговоры с Россией после референдумов о вхождении в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Украина

НАТО приближается к опасной черте прямого столкновения с Россией, – МИД России / ВСУ пытались прорвать оборону в Херсонской области / В Германии неизвестные подожгли приют для украинских беженцев / Российские военные ликвидировали 120 солдат ВСУ и наемников на Николаево-Криворожском направлении / В Австрии бургомистр грозит перекрыть автобан из-за украинских беженцев / Путин прокомментировал перспективы уничтожения Украины / Под Николаевом российские военные уничтожили наемников «Иностранного легиона» / Украинские войска обстреляли электроподстанции в Курской области

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Турция, Украина,