Командующий объединенной группировкой войск РФ в районе проведения специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин во время доклада министру обороны России Сергею Шойгу в среду, 9 ноября, заявил, что потери российских войск на херсонском направлении в 7-8 раз меньше, чем потери Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ходе доклада Суровикин сказал: «С августа по октябрь ВСУ потеряли на херсонском направлении более 9,5 тысяч человек убитыми и ранеными. Как известно, наступающая сторона несет большие потери, чем та, которая находится в обороне. В данном случае наши потери в 7-8 раз меньше, чем у противника. Мы думаем прежде всего о жизни каждого российского военнослужащего»

«На отдельных направлениях российские войска возобновили наступательные действия. Несмотря на высокие потери в живой силе и технике, противник не оставляет попыток наступления, но все его атаки своевременно пресекаются», – заявил командующий объединенной группировкой войск РФ.

Москва, Иван Бабурин

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