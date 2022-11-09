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Конфликт на Украине

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Среда, 9 ноября 2022, 19:36 мск

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Суровикин рассказал о наступлении на некоторых направлениях

Командующий объединенной группировкой войск РФ в районе проведения специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин во время доклада министру обороны России Сергею Шойгу в среду, 9 ноября, заявил, что Вооруженные силы (ВС) РФ возобновили наступательные действия, на донецком направлении завершен разгром противника на правом берегу реки Бахмутка.

В ходе доклада Суровикин сказал: «На отдельных направлениях возобновили наступательные действия. На донецком направлении завершен разгром противника на правом берегу реки Бахмутка южнее Артемовска. В настоящее время ведутся активные действия по блокированию города с южного направления. Идут уличные бои на восточных окраинах города Артемовска».

«Успешно развивается наступление по освобождению Марьинки и Первомайского, на южнодонецком направлении завершается освобождение населенного пункта Павловка», – доложил командующий объединенной группировкой войск РФ в зоне проведения СВО.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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