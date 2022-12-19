В России введут «уголовку» за принудительный сбор и утечку биометрических данных

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о единой биометрической базе россиян «существенно изменен» ко второму чтению. «Исключены все неопределенности и двойные толкования. Установлен целый ряд механизмов гарантий и защиты прав граждан», – написал политик в своем телеграм-канале. Ранее инициативу раскритиковала думская оппозиция, назвав ее угрозой национальной безопасности страны. А глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев призвал Госдуму провести слушания по спорному законопроекту.

Как отметил Володин, документ предполагает запрет на хранение геномной информации; ограничение перечня биометрических данных (только лицо и голос); запрет на принуждение к сдаче биометрических данных.

«Гражданину не смогут отказать в услугах – как коммерческих, так и государственных – если он не захотел предоставлять биометрию», – подчеркнул он.

Кроме того, по словам председателя Госдумы, предложен прозрачный порядок отказа гражданина от сдачи биометрии и отзыва ранее данного им согласия, аналогичные действия могут совершать родители за своих детей.

Также появится возможность в упрощенном порядке удалить сведения, если они окажутся в системе, продолжил Володин. По его словам, контролировать использование биометрии можно будет через портал госуслуг. Помимо этого, будет запрещено использовать биометрических данных детей без согласия родителей. Согласно документу, использование и хранение биометрии допускается только в базах данных, находящихся на территории России.

«Законопроект призван остановить распространение биометрических данных разными коммерческими организациями и обеспечить их государственную защиту», – написал Володин. Он добавил, что «следующим шагом станет введение уголовной и административной ответственности за принудительный сбор и утечку биометрических данных».

Все предложенные поправки депутаты Госдумы обсудят при рассмотрении законопроекта во втором чтении во вторник, 20 декабря, уточнил спикер.

Напомним, Госдума 24 ноября одобрила в первом чтении законопроект о создании единой биометрической системы персональных данных граждан. Законопроект предусматривает идентификацию граждан с использованием их биометрических данных, в том числе госорганами, с применением Единой биометрической системы (ЕБС). Проект закона был внесен на рассмотрение депутатом от «Единой России» Антоном Горелкиным.

Законопроект вызвал общественный резонанс на фоне новых сообщений об утечках персональных данных. 17 декабря глава СПЧ Валерий Фадеев попросил Госдуму провести парламентские слушания по законопроекту о единой биометрической системе с привлечением представителей научных, экспертных, религиозных и общественных организаций.

В СПЧ сочли, что некоторые положения документа могут привести к ущемлению конституционных прав граждан. Как отмечается в экспертном заключении СПЧ, негативные последствия в случае утечки биометрических персональных данных кратно выше, поскольку граждане, чьи паспортные данные были обнародованы, могут сменить номера документов, но не смогут сменить отпечатки пальцев или голос.

Москва, Наталья Петрова

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