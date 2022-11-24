«Сомневаемся, что риск оправдан»: оппозиция в Госдуме назвала единую биометрическую базу россиян угрозой безопасности для страны

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект о создании единой биометрической базы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители оппозиционных фракций отказались поддерживать документ, полагая, что такое нововведение может нанести серьезный урон безопасности страны.

В частности, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратил внимание, что на фоне отказа от идеи принудительного или частично принудительно сбора биометрических данных в законопроекте есть ряд минусов. «В случае взлома единого хранилища сразу все данные утекут. Поэтому мы сомневаемся, что этот риск оправдан. Во-вторых, законопроект пока четко не регулирует временную передачу биометрии по запросу в региональные базы. Нет четко прописанных мер по контролю ответственности за нарушение сроков», – подчеркнул парламентарий.

Примечательно, что законопроект был внесен на рассмотрение депутатом от «Единой России» Антоном Горелкиным, который является журналистом. На этот факт обратил внимание депутат от КПРФ Николай Коломейцев.

«В последнее время правительство выбрало тактику – через депутатов вносить сверхвредные законы, но очень важные для страны законы. Это депутат Горелкин должен вносить, или все-таки министерство цифрового развития должно вносить такой закон, или вообще-то правительство? Ну, разве может депутат подготовить столь серьезный закон на 216 страниц, который до настоящего времени не в полном объеме документы введены в информационную систему? Но его бегом-бегом», – пояснил Коломейцев.

Депутат также обратил внимание, что в России уже были массовые утечки базы данных. «Это (новый законопроект) приведет к возможности использования биометрических данных нотариусами, адвокатами, в том числе, в недружественных странах. Уже был скандал год назад, когда ФСБ противилась против принятия закона, потом произошла массовая утечка персональных данных. Но разве у нас после этого улучшилось программное обеспечение или появились серверы дополнительные? Думаю, вы согласны, что нет», – подчеркнул депутат.

«Поэтому будем требовать снятия этого закона. Обязательно в случае продавливания большинство будем призывать голосовать против этого закона, потому что этот закон, по нашему мнению, может нанести серьезный урон, в том числе, безопасности нашей страны», – заключил Коломейцев.

Тем не менее, Госдума сегодня приняла в первом чтении законопроект о единой биометрической базе. В пояснительной записке отмечается, что документ подготовлен «в связи с реализацией государственной политики в части повышения безопасности обработки биометрических персональных данных». В частности, законопроект устанавливает возможность создания в составе единой биометрической системы региональных сегментов. «Предусматривается переходный период до 1 января 2027 г., в течение которого функционирование регионального сегмента будет осуществляться с хранением в нем биометрии и использованием отдельного мобильного приложения для сбора биометрии», – говорится в пояснительной записке.

Законопроект также предусматривает расширение способов саморегистрации физических лиц в единой биометрической системе. Подписание согласий на сбор и обработку биометрии будет возможно с использованием усиленной неквалифицированной электронной подписи Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Москва, Мария Соколова

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