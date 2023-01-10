В Кремле отреагировали на отказ Армении проводить учения ОДКБ

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков прокомментировал решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна отказаться от проведения учений миротворцев Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2023 году. По его словам, ОДКБ наверняка прояснит позицию Еревана. При этом Песков заявил, что Москва продолжит диалог с Арменией, поскольку считает ее близким союзником.

«Это достаточно новое заявление премьер-министра Армении. Я думаю, по линии ОДКБ коллеги будут на связи, будут прояснять детали позиции Армении. В любой случае, Армения – это наш близкий союзник. Мы будем продолжать диалог, включая и те вопросы, которые сейчас являются весьма сложными», – сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам.

Ранее в понедельник, 10 января, Никол Пашинян заявил, что Армения не будет принимать у себя учения «Нерушимое братство-2023». Ереван уже уведомил об этом решении Объединенный штаб ОДКБ.

«В нынешней ситуации считаем нецелесообразным проведение учений ОДКБ на территории Армении. По крайней мере, в этом году такие учения в Армении не пройдут», – приводит слова армянского премьера «Интерфакс».

Позже Пашинян призвал уточнить зону ответственности ОДКБ в Армении для четкого выстраивания отношений. «Необходимо уточнить зону ответственности ОДКБ, после чего отношения с организацией могут быть институционально и глубоко выстроены», – цитирует премьер-министра ТАСС. По его словам, для Еревана фундаментальная проблема в том, что ОДКБ не называет свою зону ответственности.

В ОДКБ, тем временем, заявили о проработке вариантов проведения в 2023 году совместных учений на территории других стран, которые являются членами организации. В Объединенном штабе ОДКБ уточнили, что получили заявление Минобороны Армении о том, что проведение учений на территории страны признано нецелесообразным в 2023 году.

Москва, Наталья Петрова

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